İngiltere Milli Takımı'ndan koronavirüs bağışı

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‘Barça'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz‘ ‘Barça'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz‘ İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sonlandırılarak Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi yönünde alınacak bir kararın adil olmayacağını savundu.

Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı

Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste... Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste... Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha Beşiktaş'ta bir ayrılık daha Beşiktaş devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.