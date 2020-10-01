İngiltere Lig Kupası'nda favoriler çeyrek finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda Newcastle United, Manchester City, Everton ve Manchester United, çeyrek finale yükseldi.
Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turunda, 4 maç sona erdi.
Öne çıkan karşılaşmada, Manchester City, 35. ve 49. dakikalarda Raheem Sterling, 65. dakikada Ferran Torres'in golleriyle Burnley'yi 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Manchester City'nin yanı sıra Newcastle United, Everton ve Manchester United adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.
Sonuçlar:
Newport County-Newcastle United: 1-1 (Penaltılarda 5-4 Newcastle United)
Burnley-Manchester City: 0-3
Everton-West Ham United: 4-1
Brighton & Hove Albion-Manchester United: 0-3
Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.
Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.
Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Benevento'ya konuk oldu.