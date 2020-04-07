İngiltere Futbol Federasyonundan maaşlarda geçici kesinti

FA'nın üst yöneticisi (CEO) Mark Bullingham yaptığı açıklamada, yıllık kazancı 50 bin poundu geçen çalışanların yüzde 7,5, üst düzey yöneticilerin yüzde 15 ve en en yüksek maaşlı çalışanların ödemesinde ise yüzde 30 kesinti yapacaklarını duyurdu.
Bullingham, bazı çalışanlarını ise ücretsiz izne gönderebileceklerini aktardı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, yıllık maaşı 3 milyon pound olan İngiltere Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate ve 300 bin pound olan Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Phil Neville'in, yüksek maaşlı çalışan oldukları için ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ile sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş yönetimi, B planını da hazırladı: Gael Clichy.