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aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 19:43
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  • 26 Mart 2020 Perşembe 20:19

İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig ve altındaki liglerde sezonu iptal etti

İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig ve altındaki liglerde sezonu iptal etti

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İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dünyadaki tüm spor müsabakalarının oynanmasına engel olurken İngiltere’de de durum farklı değil.

Covid-19 salgını sebebiyle Ada’da tüm maçlar ertelenirken İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lige tekabül eden Ulusal Kuzey ve Ulusal Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonu iptal ettiğini duyurdu.

Karara göre bahsi geçen liglerde bu sezon şampiyon belirlenmeyeceği açıklandı.

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