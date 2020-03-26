İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig ve altındaki liglerde sezonu iptal etti

Koronavirüs salgını dünyadaki tüm spor müsabakalarının oynanmasına engel olurken İngiltere’de de durum farklı değil.
Covid-19 salgını sebebiyle Ada’da tüm maçlar ertelenirken İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lige tekabül eden Ulusal Kuzey ve Ulusal Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonu iptal ettiğini duyurdu.
Karara göre bahsi geçen liglerde bu sezon şampiyon belirlenmeyeceği açıklandı.
İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.
Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.