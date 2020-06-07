İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Milli futbolcu için kıyasıya rekabet! Milli futbolcu için kıyasıya rekabet! Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya! Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya! İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.

F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.

F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.