  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 22:48
  • |
  • Son Güncelleme:

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

Paylaş

İngiltere Championship'te iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden yapılan açıklamada, 3-6 Haziran tarihlerinde futbolcu ve kulüp çalışanları olmak üzere Championship'ten bin 179 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği duyuruldu.

Testler sonucu Championship'te yer alan iki kulüpten iki kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.

EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Öte yandan üçüncü ligde (League One) test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtilirken dördüncü ligde (League Two) ise bir kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı

title

Bundesliga'da 30. hafta sona erdi

title

Başakşehir'in rakibi fire vermedi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı

Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Milli futbolcu için kıyasıya rekabet!
Milli futbolcu için kıyasıya rekabet!

Milli futbolcu için kıyasıya rekabet!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!
Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!

İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar
Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.

F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek
F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

F.Bahçe'nin yeni forvetini Moussa Sow getirecek

Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.

F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde
F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde

F.Bahçe sol bek sorununu kökten çözecek! Dünyaca ünlü yıldız yeniden gündemde

Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.

Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda...
Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda...

Araplar duyurdu! Tecrübeli futbolcuya elveda...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan, ayrılığına onay verdiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'nun yeni takımını Suudi Arabistan basını duyurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.