İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

EFL'den yapılan açıklamada, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 94 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.
EFL daha önce 15 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
Galatasaray'ın, Brezilya devi Sao Paulo kulübünün B takımında oynayan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Fabinho ile ilgilendiği iddia edildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e dünyaca ünlü spor markası Adidas'tan kötü haber geldi.
Trabzonspor, UEFA'nın aldığı "Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına" itiraz etmek için 10 gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracaklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.