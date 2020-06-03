İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

G.Saray, Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi! Sözleşmesi bitiyor... G.Saray, Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi! Sözleşmesi bitiyor... Galatasaray'ın, Brezilya devi Sao Paulo kulübünün B takımında oynayan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Fabinho ile ilgilendiği iddia edildi.

TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘ TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor... Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor... Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.

Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e dünyaca ünlü spor markası Adidas'tan kötü haber geldi.

Ağaoğlu yarın konuşacak... Trabzonspor, CAS'a gidiyor! Ağaoğlu yarın konuşacak... Trabzonspor, CAS'a gidiyor! Trabzonspor, UEFA'nın aldığı "Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına" itiraz etmek için 10 gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracaklarını açıkladı.