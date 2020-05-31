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aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 01:17
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İngiltere Championship'te 10 kişide daha korona tespit edildi

İngiltere Championship'te 10 kişide daha korona tespit edildi

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İngiltere Futbol Ligi (EFL), sekiz Championship kulübünde 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 28-29 Mayıs'ta Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 58 test yapıldığı, 8 ayrı kulüpte 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 7 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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