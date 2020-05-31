İngiltere Championship'te 10 kişide daha korona tespit edildi

EFL'den yapılan açıklamada, 28-29 Mayıs'ta Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 58 test yapıldığı, 8 ayrı kulüpte 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.
EFL daha önce 7 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olan ve düşük maliyetli futbolculara yönelmişti. Transfer için bir çok isimle görüşen sarı-lacivertliler, aynı zamanda gündemine dünyaca ünlü isimleri de alıyor. O isimlerden birisi de Chelsea'nin yıldız futbolcusu Pedro...
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi gelecek isimler kadar gönderilecek isimleri de düşünen teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne konusunda kararını vermiş ve kadroda düşünmediğini yönetime iletmişti. Bu doğrultuda Senegalli forvetin Süper Lig takımına kiralanması gündeme geldi. İşte o transferin perde arkası...
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.