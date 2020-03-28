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aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 19:50
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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 19:50

İngilizlerden Ferdi'ye teklif geldi! Fenerbahçe reddetti...

İngilizlerden Ferdi'ye teklif geldi! Fenerbahçe reddetti...

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İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Derby Telegraph sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibi Derby County, sarı-lacivertli takımdan Ferdi Kadıoğlu için ocak ayı transfer döeminde 4.5 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

13 MİLYON STERLİN

Haberde, İngiliz kulübünün bu transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklif sunacağı iddia edildi. Bu teklifin ise 13 milyon sterlin olduğu kaydedildi.

DERBY'DE TANIDIK İSİM

Bilindiği üzere Derby County'yi sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Phillip Cocu çalıştırıyor. Öte yandan 20 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon 23 maçta sahaya Çıkan Ferdi, 4 gol ve 3 asist ile oynadı.

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