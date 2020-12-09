İngilizler Mesut Özil'i ısrarla Fenerbahçe'ye yazıyor

AKŞAM

ALİ Koç'un açıklamalarına rağmen İngiliz basını Arsenal'den ayrılma aşamasına gelen Mesut Özil'in ocak ayında Fenerbahçe'ye geleceğini iddia etti.

İngiliz ekibi Mesut’a haftada 350 bin pound ödeme yapıyor. 32 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitiyor.

