Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9507
  • 6,6041
  • 285.133
  • 113153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da

İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da

İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da

İngiliz The Telegraph gazetesi, Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını duyurdu.

Bir dönem Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları da giyen, 2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz medyasından haber geldi. The Telegraph gazetesi, tarafların anlaşma sağladığını ve Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını belirtti.  (İHA)


Sefirin Kızı Çukur'u tahtından mı ediyor?
Pınar Deniz ve Berk Cankat çiftinden üzen haber!
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
<p>Geçtiğimiz ay Ümraniye´de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye gö

Yanındaki Kadına Tokat Atan Kişiye Yumruk Attı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyada en çok satan telefon hangisi

Avrupa'nın en çok maaş ödeyen 20 kulübü!