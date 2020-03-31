İngilizler duyurdu! 'Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da kalır'

Dünya corona virüsü salgınıyla uğraşırken, Avrupa'da hemen hemen tüm ligler askıya alınmış durumda. Spor camiasında birçok soru cevap beklerken, kulüpler gelecek planlarını da yapmaya devam ediyor.
İngiliz basını, Mario Lemina'nın 1 yıl daha Galatasaray'da kalacağını ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızı kiraladığı Southampton'a olan yakınlığıyla bilinen Daily Echo adlı internet sitesi, "Lemina bu durumda İngiltere'ye dönmez ve 1 yıl daha Galatasaray'a kiralanabilir" ifadelerini kullandı.
Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Lemina'nın en azından 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymesini isteyenleri sevindirecek haber geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada belirsiz bir durumun olduğunun altını çizen İngiliz basını, Lemina'nın Ada'ya dönmek istemediğini yazdı.
26 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kiralanmasının gündeme olduğu aktarılırken, "Lemina da Türkiye'de kalmayı çok istiyor" açıklaması yapıldı.
Lemina bu sezon Galatasaray formasını 25 maçta giyerken 1 gol attı.
(Sabah)
‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.
Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.
Aylardır Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Bordo-Mavili yönetim, Sosa ile el sıkıştı. Kaptan, en kısa zamanda 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak anlaşma bununla sınırlı değil... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa'ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.
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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bıraktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Gabonlu yıldız Galatasaray'da 1 yıl daha kiralık olarak forma giyecek.
Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşlarından Canal +'nın Nisan ayı ödemesini kulüplere yapmayacağını ilettiği iddia edildi.