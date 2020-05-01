İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'ye Rumen golcü

Koronavirüs futbolu durdursa da transfer çalışmaları devam ediyor. Liglere verilen arayı fırsat bilen kulüpler gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai yapıyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe de listesindeki isimlerle görüşme halinde. Rumen basını ise sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı bir haber yaptı. Rumen basınına göre, İngiltere Championship ekibi Reading'de forma giyen George Puskas'ın yeni takımı Fenerbahçe olabilir.
İŞTE RUMEN BASININDA YER ALAN O HABER:
"George Puscas Fenerbahçe'yi istedi! Reading'in para sorunu var ve yıldızlarını satmak istiyor. George Puscas, İngiltere Championship takımı Reading'de yaşanan finansal kriz nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ayrıca koronavirüs nedeniyle yaşanan mali problemlerden dolayı Ada kulübü, bu teklifi kabul etti.
Milli golcü, yaz aylarında kendisini daha önce de isteyen Fenerbahçe'ye kavuşabilir. Reading, corona virüsü nedeniyle büyük mali problemle uğraşıyor ve hayatta kalabilmek için oyuncusunu mutlaka elden çıkartmak istiyor."
Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
İspanya'nın Atletico Madrid kulübünde oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Galatasaray'a Diego Costa önerisi... Polaris Sports şirketi, transferde ismi Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalya'da, salgından zarar görenlere destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmada Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya Türk lirasıyla 425 bin TL'ye satıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 Mayıs 2020 saat 15.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek
İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi.