İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'ye Rumen golcü

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.

Koronavirüs futbolu durdursa da transfer çalışmaları devam ediyor. Liglere verilen arayı fırsat bilen kulüpler gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai yapıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe de listesindeki isimlerle görüşme halinde. Rumen basını ise sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı bir haber yaptı. Rumen basınına göre, İngiltere Championship ekibi Reading'de forma giyen George Puskas'ın yeni takımı Fenerbahçe olabilir.

İŞTE RUMEN BASININDA YER ALAN O HABER:



"George Puscas Fenerbahçe'yi istedi! Reading'in para sorunu var ve yıldızlarını satmak istiyor. George Puscas, İngiltere Championship takımı Reading'de yaşanan finansal kriz nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ayrıca koronavirüs nedeniyle yaşanan mali problemlerden dolayı Ada kulübü, bu teklifi kabul etti.

Milli golcü, yaz aylarında kendisini daha önce de isteyen Fenerbahçe'ye kavuşabilir. Reading, corona virüsü nedeniyle büyük mali problemle uğraşıyor ve hayatta kalabilmek için oyuncusunu mutlaka elden çıkartmak istiyor."