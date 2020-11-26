İngiliz medyası giderayak Maradona'dan intikamını böyle aldı

İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın ikonik hale gelen 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.
Maradona'nın ölüm haberini aynı manşetlerle yayınlayan 4 İngiliz gazetesi:
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.
Abdullah Avcı yönetiminde 11 maçlık gol yeme serisine BB Erzurum maçında nokta koyan Trabzonspor'da yeni hedef seri galibiyetlere imza atarak takımın yeniden kazanma alışkanlığını geri alması.
Diego Armando Maradona'nın ölüm haberinin ardından İngiliz gazetelerinden tepki çeken manşetler atıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kadıköy'den zaferle dönmek için takımı motive ediyor.