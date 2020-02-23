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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 18:11
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 18:11

İngiliz kulübü derbi için İstanbul'da

İngiliz kulübü derbi için İstanbul'da

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin 4 yıl boyunca yöneticilik yaptığı Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geldi.

İngiltere Premier Lig'de sezonun sürpriz takımlarından biri olan ve 40 puanla 6. sırada yer alan Sheffield United'da oynattığı oyunla alkış alan Wilder, Baki'nin davetlisi olarak Kadıköy'de yer aldı. İngiliz basınında, Sheffield United'ın, Vedat Muriqi'nin peşinde olduğu yönünde iddialar da yer almıştı.

52 yaşındaki teknik adamın, 2016'dan bu yana görevde olduğu Sheffield United'da 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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