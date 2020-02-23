İngiliz kulübü derbi için İstanbul'da

İngiltere Premier Lig'de sezonun sürpriz takımlarından biri olan ve 40 puanla 6. sırada yer alan Sheffield United'da oynattığı oyunla alkış alan Wilder, Baki'nin davetlisi olarak Kadıköy'de yer aldı. İngiliz basınında, Sheffield United'ın, Vedat Muriqi'nin peşinde olduğu yönünde iddialar da yer almıştı.
52 yaşındaki teknik adamın, 2016'dan bu yana görevde olduğu Sheffield United'da 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Süper Lig'de iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray debisi öncesi iki takımın da taraftarları büyük heyecan yaşadı.
Fenerbahçe ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında büyük bir sürpriz yaparak Younes Belhanda'yı sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar ile yaşadığı sorunların yanı sıra bu sezon şans bulduğu maçlarda bekleneni vermeyen Belhanda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında ilk 11'de kendisine yer buldu.