İngiliz futbolunda top hükümette

SPOR GÜNDEMİ

Mert Hakan transferinde son dakika Mert Hakan transferinde son dakika Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Ünlü futbolcuya soruşturma Ünlü futbolcuya soruşturma İspanya'nın Atletico Madrid kulübünde oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Diego Costa'yı Cim-Bom'a önerdiler Diego Costa'yı Cim-Bom'a önerdiler Galatasaray'a Diego Costa önerisi... Polaris Sports şirketi, transferde ismi Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.

İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'ye Rumen golcü İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'ye Rumen golcü Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.

Bir Maradona forması 425 bin TL! Bir Maradona forması 425 bin TL! Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalya'da, salgından zarar görenlere destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmada Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya Türk lirasıyla 425 bin TL'ye satıldı.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Futbolun zirvesi toplanıyor Bakan Kasapoğlu duyurdu: Futbolun zirvesi toplanıyor Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 Mayıs 2020 saat 15.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek