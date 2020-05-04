İngiliz futboluna korona faturası: 75 milyon sterlin

Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gelecek haftalarda hepimiz futbol izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı.
Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, "Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin kesinti yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.
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