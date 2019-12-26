İngiliz ekibinden Fenerbahçeli yıldıza 30 milyon Euro

DECLAN RİCE’IN YERİNE

BU sezon F.Bahçe formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan Ozan Tufan, kısa sürede Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. İngiliz basını, West Ham United’ın milli orta saha oyuncusu için girişimde bulunacağını iddia etti. 19 yaşındaki İngiliz milli oyuncusunu Manchester United’a kaptırmak üzere olan West Ham’ın, orta saha transferi için listeye aldığı isimler arasında Ozan Tufan da yer alıyor. Ada basını bu transfer için Londra ekibinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

(Güneş)