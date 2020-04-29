İngiliz devi Manchester United'dan radikal karar

Kulüpten yapılan açıklamada, 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin stada yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.
Uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarılı olması durumunda ayakta seyirci kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.
İngiltere'de 1989 yılında Hillsborough Stadı'nda Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanan maçta tribünlerde yaşanan kargaşa sonucu 96 taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından ayakta maç izleme yasaklanmıştı.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
Fransa'nın ligleri iptal etmesinin ardından UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.
Koronavirüs spor camiasında da can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun kronik kalp ve şeker hastası olduğu belirtildi.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun özel haberine göre Sarı-Lacivertliler, Walter Mazzarri'yi gündemine aldı. 58 yaşındaki teknik adam, İtalya dışında yeni bir maceraya sıcak bakıyor.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve 'Yeni Firmino' olarak tamamlanan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.