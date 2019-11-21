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  3. İngiliz basınından Trabzonspor için Markus Henriksen iddiası

İngiliz basınından Trabzonspor için Markus Henriksen iddiası

İngiliz basınından Trabzonspor için Markus Henriksen iddiası

Devre arasında orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor’a İngiltere’den bir isim daha yazıldı.

Ada basını, Hull City’de forma giyen Markus Henriksen için Bordeaux’un yanı sıra Trabzonspor’un devrede olduğunu belirtti.

Championship’te bu sezon şans bulamayan Henriksen’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 27 yaşındaki orta saha aynı zamanda Trabzonspor’un başarılı forveti Sörloth’un Norveç Milli Takımı’ndan arkadaşı.

(Fanatik)


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