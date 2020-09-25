İngiliz basınından Fenerbahçe için Emmanuel Adebayor iddiası

36 yaşına gelen ve son olarak Paraguay'da Olimpia forması giydikten sonra serbest durumda olan Emmanuel Adebayor için birbirinden sürpriz iddialar gündeme geldi. The Sun'ın özel haberine göre West Bromwich'in menajeri Slaven Bilic, transfer döneminin sonuna kadar istediği hamleleri yapamaması durumunda daha önce Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formaları giyen Emmanuel Adebayor'u kadroya katmayı düşünüyor.
Slaven Bilic, Adebayor'un transferi adına görüşmeler yürütürken bir başka sürpriz iddia gündeme geldi. The Sun, oyuncu için Fenerbahçe ve İtalya'dan bazı takımların da temas halinde olduğunu belirtti.
Corona virüs krizi nedeniyle Paraguay ekibi Olimpia'dan ayrılan Emmanuel Adebayor'un Gana'daki evinde günde çift idman ile formda kaldığı ve bir geri dönüşe hazırlandığı dile getiriliyor.
HEDEF 100'LER KULÜBÜ
Premier Lig'de şu ana kadar Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Crystal Palace formaları giyen Adebayor'un 97 golü bulunuyor. Golcü futbolcunun West Bromwich ile anlaşarak 100'ler kulübüne girmeyi istediği ifade edilmekte.
Transfer dönemi bitse dahi serbest oyuncu olarak takıma katılabilecek olması Adebayor transferini avantajlı kılıyor. İlk iki maçta gol atamayan West Bromwich, kenardan bir hamle şansı için Adebayor'u kadrosuna katmak istiyor. Samatta'yı transfer eden ve forvet hattına bir takviye yapmayı daha amaçlayan Fenerbahçe'nin de oyuncu için devrede olduğu iddia edilmekte.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
The Sun'ın özel haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmayı planlıyor. Habere göre İngiliz ekibinin transferdeki rakibi ise Fenerbahçe. Sarı-Lacivertlilerin de Togolu golcüyle temas halinde olduğu iddia edildi.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Daha önce Diego Perotti ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'nın 3 milyon euro bonservis inadını kırdı ve İtalyan deviyle de el sıkıştı. Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuya da bonuslarla birlikte en fazla 2,5 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından güneş emojisiyle duyuracak.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.