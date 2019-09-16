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  3. İngiliz basını, Manchester United'ın Vedat Muriqi için Türkiye'ye gözlemci gönderdiği iddia etti

İngiliz basını, Manchester United'ın Vedat Muriqi için Türkiye'ye gözlemci gönderdiği iddia etti

İngiliz basını, Manchester United'ın Vedat Muriqi için Türkiye'ye gözlemci gönderdiği iddia etti

Manchester United, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için gözlemci gönderiyor.

Süper Lig'de bu akşam Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'de olacak. Kosovalı futbolcunun formda görüntüsü Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Vedat Muriqi'i takip etmek için bir gözlemciyi Türkiye'ye gönderdi.

Daily Express'de yer alan habere göre Manchester United'da teknik direktör Solskjaer, hücum hattında alternatif yaratma adına Vedat Muriqi'yi yakından takip ettiriyor. İngiliz kulübünün, golcü futbolcuyu yakından izlemek için Türkiye'ye gözlemci gönderdiği iddia edildi. Haberde Manchester United'ın Vedat Muriqi için Tottenham ile rekabet edeceği de vurgulandı.

(Futbol Arena)

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