İngiliz basını, Galatasaray'ın Stefan Johansen'i kiraladığını yazdı

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Stefan Johansen transferinde, imza aşamasına gelindiği ileri sürüldü.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İddianın kaynağı İngiliz medyası. Gazeteler, Fulham ile Galatasaray'ın, Norveçli orta saha oyuncusunun kiralanması konusunda el sıkıştığını yazdı.
RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ
Haberin detayında, Sarı-Kırmızılıların bir süre önce 29 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, kulüplerin de ortak noktada buluşmasıyla artık transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildiği belirtildi. Kadrosunda Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui gibi iki Norveç Milli oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, böylece bu sayıyı üçe çıkarmış olacak.
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.
Nazım Sangare transferini bitiremeyen Beşiktaş, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Kara Kartal, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
İtalyan devi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için 13 milyon euro teklif ettiği, Sarı-Kırmızılıların ise 15 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
İtalyan basını, Udines'de top koşturan Stefano Okaka'nın, sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini fakat aynı isteğin Fenerbahçe cephesinde oluşmadığını yazdı.