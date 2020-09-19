İngiliz basını, Galatasaray'ın Stefan Johansen'i kiraladığını yazdı

İngiliz basını, Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen'in Galatasaray'a kiralandığını yazdı. Habere göre Cimbom, 29 yaşındaki futbolcunun ardından Fulham'la da el sıkıştı ve resmi açıklama için geri sayıma geçildi.

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Stefan Johansen transferinde, imza aşamasına gelindiği ileri sürüldü.



ANLAŞMA SAĞLANDI

İddianın kaynağı İngiliz medyası. Gazeteler, Fulham ile Galatasaray'ın, Norveçli orta saha oyuncusunun kiralanması konusunda el sıkıştığını yazdı.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Haberin detayında, Sarı-Kırmızılıların bir süre önce 29 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, kulüplerin de ortak noktada buluşmasıyla artık transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildiği belirtildi. Kadrosunda Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui gibi iki Norveç Milli oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, böylece bu sayıyı üçe çıkarmış olacak.