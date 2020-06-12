İngiliz basını, Asmir Begovic'i Beşiktaş'a yazdı

Bir yandan ligin kalan 8 haftası için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da transfer listesini şekillendiriyor. Bu anlamda Kara Kartal’da kaleci adayları listesine yeni bir isim eklendi. İngiliz basını, Siyah- Beyazlı ekibin şu anda Milan’da kiralık olarak görev yapan Asmir Begovic ile ilgilendiğini öne sürdü.
Sezon sonunda Bournemouth’a dönecek olan 32 yaşındaki file bekçisinin, gelecek yıl farklı bir takımda forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.
Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.
Galatasaray son dakika transfer haberi. Luyindama'ya üst üste gelen teklifler nedeniyle alternatif arayan Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Loris Karius'un gidişi sonrasında kalede Ersin ve Utku arasında seçimini yapmadı. İleri uçta ise Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Boateng ismi ön plana çıksa da Güven ve Umut'un performansları da göz dolduruyor.
Nihat Özdemir ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ‘şike' sözlerinin ardından Trabzonspor Yönetimi sessizliğini koruyor. Yakın çevresine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise “Çifte kupaya gidiyoruz. Bu yolda kesinlikle polemiğe girip, konsantrasyonu dağıtmayacağız” dediği öğrenildi.