ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 13. sırada yer alıyor. Genç bir kadroyla sezona başlayan, henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Beşiktaş ise son sırada bulunuyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.
Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Almanya maçındaki performansı ve müthiş golüyle alkış alan Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devi, tecrübeli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı.