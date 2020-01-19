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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 19:15
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 19:15

ING All-Star 2020'de kazanan kırmızı takım oldu

ING All-Star 2020'de kazanan kırmızı takım oldu

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Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden güzel basketlerin atıldığı organizasyonda Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, 18 sayı farkla rahat bir galibiyet elde etti.

Goodwin, MVP seçildi

All Star 2020'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) Kırmızı Takım'dan Archie Goodwin oldu.

Sigortam.net İTÜ Basket'in oyuncusu Goodwin, attığı 33 sayıyla MVP ödülünü elde etti.

All-Star 2020'ye yoğun ilgi

Basketbolseverler, ING All-Star 2020 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Ben Fero konseri

All-Star'da şarkıcı Ben Fero, mini bir konser verdi.

Maçın sonunda parkeye çıkan Ben Fero, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

En hızlı emekleyen bebek seçildi

Organizasyonun en dikkati çeken etkinliklerinden biri, "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi oldu.

Etkinliğe emekleme aşamasındaki bebekler katılırken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

Tüm zamanların All-Star ismi Yalçın Granit

Organizasyonda efsanevi basketbol adamı Yalçın Granit, onurlandırıldı.

Tüm zamanların en iyi ismi olarak 87 yaşındaki Yalçın Granit gösterildi. Yalçın Grantin'in ödülünü oğlu Ali Granti aldı.

Yalçın Granit'in 4 numaralı forması da tüm zamanların en iyi All Star oyuncusu olarak Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Kızılay'ı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ING All Star 2020'de ekledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı kuruldu. Bu alanda satılan atkı, bere ve eldivenler, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek.

Ayrıca sporseverler, kendi atkı, bere ve eldivenlerini ihtiyaç sahipleri için kurulan "İyilik kolileri"ne bıraktı.

Ergin Ataman'dan TEGV için etkinlik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için, ING All-Star 2020'de anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Organizasyonda Kırmızı Takım'ın başantrenörlüğünü üstlenen Ataman, maç öncesi basketbolseverlere TEGV'e bağış yapma koşuluyla kendi fotoğrafının üstünde bulunduğu imzalı tişörtlerden hediye etti.

Yoğun ilgi gören organizasyonda basketbolseverler, Ergin Ataman'a da büyük ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek, Semih Vural, Mehmet Karabilecen

Kırmızı Takım:  Larkin 2, McKissic 4, Harrison 6, Auguste 21, Sertaç Şanlı 10, Metecan Birsen 16, Jones 13, Berk Uğurlu 11, Andrews 10, Goodwin 33, Terry 18, Beaubois

Beyaz Takım: De Colo 22, Crawford 4, Melih Mahmutoğlu 6, M'Baye 19, Fall 4, Golden 8, Şehmus Hazer 8, Kikanovic 13, Doğuş Özdemiroğlu 4, Crawford 23, Devin Williams 15

1. Periyot: 29-39

Devre: 76-68

3. Periyot: 105-95

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