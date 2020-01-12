ING All-Star 2020'de kadrolar belli oldu

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Filenin Sultanları olimpiyat biletini kaptı Filenin Sultanları olimpiyat biletini kaptı A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Koç resmen açıkladı! Comolli ile yollar ayrılacak mı? Ali Koç resmen açıkladı! Comolli ile yollar ayrılacak mı? Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Feghouli'den şampiyonluk sözleri: Bir kez daha başaracağız Feghouli'den şampiyonluk sözleri: Bir kez daha başaracağız Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.

Nzonzi'den itiraf: İşler kötü gittiği zaman... Nzonzi'den itiraf: İşler kötü gittiği zaman... Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınına konuştu.

Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.