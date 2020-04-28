Infantino'dan skandal

AKŞAM
UEFA’nın, Cross Trading adlı off-shore şirketiyle 2006 yılında yaptığı yayın hakları anlaşmasında, o dönem UEFA’da çalışan FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da imzasının bulunduğu öne sürülmüştü. Geçmişte yolsuzluk yapmakla suçlanan şirket sahipleri Hugo ve Mariano Jinkis’in, 111 bin dolara aldıkları Şampiyonlar Ligi yayın haklarını 3 katı fi yatına (311 bin 170 dolar) Teleamazonas isimli televizyon kanalına sattığı belirtilmişti.
DAVADAN KURTULDU!
Şirketin ayrıca 28 bin dolara elde ettiği UEFA Süper Kupa yayın haklarını da 126 bin 200 dolara aynı kanala sattığı ileri sürülüyordu. İsviçre basınına göre; şu anda FIFA Başkanı olan Infantino, davadan çok endişelendi ve çocukluk arkadaşı olan savcı Rinaldo Arnold’a, “Her şey temizlenmeli. Bu olayla bir ilgim yok” dedi. Arnold da, Başsavcı Michael Lauber’le Infantino’yu görüştürdü. Infantino da davadan kurtuldu!
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