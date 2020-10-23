Infantino Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa'da kurulması projelendirilen Avrupa Süper Ligi'ni istemediğini açıkça dile getirdi.

Uzun süredir konuşulan ve geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme taşınan Avrupa Süper Ligi projesine FIFA Başkanı'ndan ret geldi.

Gianni Infantino yaptığı değerlendirmede Liverpool ve Manchester United'ın başını çektiği Avrupa kulüplerinin gelirlerini artırmaya yönelik projenin gündemlerinde olmadığı söyledi. Infantino, kendi planlarına göre futbolun küresel gücüne inandığını ve Avrupa dışındaki kulüplerin de cazibe merkezi olmasını arzuladığını belirtti.

Infantino gündeminin şu sıralarda Dünya Kulüpler Şampiyonası ile ilgilendiğini belirterek, "Şöyle düşünün, Liverpool'un İngiltere içerisinde belki 5 milyon taraftarı var. Tüm dünyada ise 175 milyon taraftarı bulunuyor. Flamengo'nun ise örneğin 40 milyon taraftarı bulunuyor, bunların 39 milyonu ülke içinde. Bu farkların olmaması için çalışmalıyız" diye konuştu.

Öte yandan FIFA Başkanı Infantino, en büyük vizyonunun ise Dünya Şampiyonu olabilecek 50 Milli Takım ve 50 kulüp takımının var olması.