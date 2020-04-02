İndirime gidenler transfer yapmasın

SPOR GÜNDEMİ

Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.

Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...

G.Saray'da yönetim harekete geçiyor! Kriz kapıda G.Saray'da yönetim harekete geçiyor! Kriz kapıda Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.

Ahmet Nur Çebi iptalde kararlı Ahmet Nur Çebi iptalde kararlı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam etmemesini ve iptal edilmesini istiyor...

'Millet can derdinde, siz ise paranın peşindesiniz' 'Millet can derdinde, siz ise paranın peşindesiniz' Yazarımız Alen Markaryan, Burak Yılmaz ve Karius'un Beşiktaş'ı maaş ödemesi sebebiyle şikayet etmesini kaleme aldı.

Fenerbahçe aradığı ismi buldu! Sürpriz stoper... Fenerbahçe aradığı ismi buldu! Sürpriz stoper... Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.