İndirime gidenler transfer yapmasın

AKŞAM
İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Başkanı Gordon Taylor, sözleşmeli futbolcuların ücret ertelemeleriyle ilgili konuştu. Taylor, “Ücret ertelemeleri konusunda tek düzen bir kuralın kurulabileceğine inanmıyorum. Eğer bir kulüp erteleme yapıyorsa, yönetmeliklere herhangi bir oyuncuya imza attırması gerektiği yönünde bir madde eklenmesi lazım. Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’un Başkanı Daniel Levy, koronavirüs (Covid-19) salgını ardından liglerin ertelenmesi sonrasında kulüp çalışanlarına uyarılarda bulundu. Levy, nisan ve mayıs aylarında kulüp çalışanlarının maaşlarından yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurdu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam etmemesini ve iptal edilmesini istiyor...
Yazarımız Alen Markaryan, Burak Yılmaz ve Karius'un Beşiktaş'ı maaş ödemesi sebebiyle şikayet etmesini kaleme aldı.
Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız.”