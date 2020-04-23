Burak Yılmaz ve Beşiktaş'tan maaş indirimi haberlerine cevap

Siyah-Beyazlı yönetimin fedakarlık talebine ‘Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin’ dediği iddia edilen Burak Yılmaz, söz konusu haberi yalanladı.
Tecrübeli golcünün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum.
Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim.
Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için gerekse de Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını yaptım ve yine yaparım.”
BİR YALANLAMA DA BEŞİKTAŞ’TAN
Burak Yılmaz’ın ardından Beşiktaş kulübü de tecrübeli golcüyle yolların ayrılacağına dair basında çıkan haberi yalanladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,
Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, ‘Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor’ başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye ve kaptanımız Burak Yılmaz’a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.
Saygılarımızla
ifadelerine yer verildi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği belli oldu.
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetiminin maaş indirim talebine olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan bu haberi yalanladı.
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