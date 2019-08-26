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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:29

İmzayı attı bin forma aldı

İmzayı attı bin forma aldı

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Bordo-Mavililer, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi. Genç golcü, bin adet Trabzon forması aldığını açıkladı.

AKŞAM

TRABZONSPOR, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yer aldığı imza töreninde, Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı. Genç forvet, “Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı. İmza töreninin ardından Başkan Ağaoğlu, “Transfer ettiğimiz oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?” diye sordu. Sturridge ise “Şimdilik bin forma alıyorum. Büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik bin adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım” diye konuştu.

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