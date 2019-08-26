İmzayı attı bin forma aldı

AKŞAM
TRABZONSPOR, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yer aldığı imza töreninde, Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı. Genç forvet, “Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı. İmza töreninin ardından Başkan Ağaoğlu, “Transfer ettiğimiz oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?” diye sordu. Sturridge ise “Şimdilik bin forma alıyorum. Büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik bin adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım” diye konuştu.
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.
Bologna, Gary Medel için Beşiktaş ile 2.5 milyon bonserviste uzlaşmaya çok yakın. Şilili defansif orta sahaya da 1.7 milyon eurodan 2 yıllık öneri yapıldı
Dün İstanbul’a gelen savunmacının bugün imzası bekleniyor! Bonservisi elinde olan Rami ile 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro ücrete prensipte anlaşıldı. Sağlık kontrollerinin de tamamlanmasıyla iş resmiyete dökülecek.
Bordo-Mavililer, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi. Genç golcü, bin adet Trabzon forması aldığını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasının ardından Radamel Falcao transferiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada kendi sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı