'İmtiyazsız ortam istiyoruz'

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, hakemlere ve ezeli rakiplerine gönderme yaptı, taraftarlarına tavsiyelerde bulundu: Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz. Her tür desteğe hazır olduğumuz bu konuda umuyoruz ve diliyoruz ki konuşulan her zaman saha ile sonuçlar olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar. Alakasız, spekülatif, gerçek dışı gündem yaratmaya çalışanlara karşı da en iyi cevabı Türk futbolunun bireyleri vermiş olur. Trabzonspor mücadelesinde sayısız pozisyondan yararlanamadık, galibiyeti kaçırdık, ancak ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti. Emin adımlarla yürüyen takımımız, camiamızın desteği ile şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor ve 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor. Bu sezon hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmamız kenetlenerek mümkün olacak.