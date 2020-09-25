İmparator kaybetmiyor

AKŞAM

Fatih Terim, Avrupa arenasında Galatasaray'ın başında çıktığı 10 ön eleme turu maçını da kazandı ve toplam 28 gol sevinci yaşadı.

Hajduk Split'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde çıktığı tüm eleme maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 eleme turunda mücadele etti.

Galatasaray, Terim idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Terim ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı elemelerde ise Azerbaycan'ın Neftçi ve Hırvatistan'ın Hajduk Split ekiplerini yendi.

2: Avrupa kupalarında Rangers ile iki kez karşılaşan Aslan, 2000/01 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleştiği rakibini İstanbul’da 3-2 yendi, İskoçya’da 0-0 berabere kaldı.

"İLGİLENMİYORUM"

Maçın yıldızı Marcao, “İşte play-off turundayız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. UEFA’da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Transfer konularıyla ilgilenmiyorum.” diye konuştu.



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