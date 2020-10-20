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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 11:10
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Immobile Vedat Muriqi'yi övdü

Immobile Vedat Muriqi'yi övdü

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Sporx

Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den yeni transfer Vedat Muriqi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

İtalya Ligi takımlarından Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den yeni transfer Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ciro Immobile; Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacakları maç öncesinde Vedat Muriqi'nin Lazio için iyi bir transfer olduğunu açıkladı.

30 yaşındaki tecrübeli golcü Ciro Immobile: "Vedat Muriqi, benden ve Joaquin Correa'dan farklı bir forvet. Daha çok Felipe Caicedo'ya benzer bir oyunu var diyebiliriz. Kosovalı beni iyi tanır ve sahada nerelere hareketleneceğimi bilir. Vedat, bize çok katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.

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