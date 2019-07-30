Imbula reddedildi

AKŞAM
Ancak bu kez Cim-Bom onu istemedi! Galatasaray Teknik Heyeti, Imbula’nın performansını yeterli görmeyip veto etti.
EMRE CUMA GELİYOR
ALINAN bilgilere göre; G.Saray, Celta Vigo’dan Emre Mor’u satın alma opsiyonuyla kiraladı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun cuma günü İstanbul’da olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Emre Mor’la başa çıkabilecek tek kişi Fatih Terim’dir. Bunu Emre’nin kendisi de biliyor” demişti.
NAiNGGOLAN’A HASTALIK DARBESİ
G.SARAY’IN her konuda anlaşmaya vardığı Inter’ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nainggolan’da beklenmedik bir pürüz çıktı. Repubblica’nın haberine göre; Nainggolan, kanser tedavisi gören eşinin Cagliari’ye dönmek istemesinin ardından tercihini Cagliari’den yana kullandı.
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Eski stoperi Marcelo’nun Lyon ile yaşadığı sorunu yakından takip eden Beşiktaş, şartların oluşmasını bekliyor.
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Cimbom, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.
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