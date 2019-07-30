  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 08:00
  • |
  • 30 Temmuz 2019 Salı 08:00

Imbula reddedildi

Imbula reddedildi

Paylaş

G.SARAY’DA orta saha transferi için geçmişte gündeme gelen Giannelli Imbula, Sarı-Kırmızılılar’a mesaj yolladı.

AKŞAM

Ancak bu kez Cim-Bom onu istemedi! Galatasaray Teknik Heyeti, Imbula’nın performansını yeterli görmeyip veto etti.

EMRE CUMA GELİYOR

ALINAN bilgilere göre; G.Saray, Celta Vigo’dan Emre Mor’u satın alma opsiyonuyla kiraladı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun cuma günü İstanbul’da olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Emre Mor’la başa çıkabilecek tek kişi Fatih Terim’dir. Bunu Emre’nin kendisi de biliyor” demişti.

NAiNGGOLAN’A HASTALIK DARBESİ

G.SARAY’IN her konuda anlaşmaya vardığı Inter’ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nainggolan’da beklenmedik bir pürüz çıktı. Repubblica’nın haberine göre; Nainggolan, kanser tedavisi gören eşinin Cagliari’ye dönmek istemesinin ardından tercihini Cagliari’den yana kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

11 Ağustos'ta sahada!

title

'Her türlü şampiyon'

title

Yeni transfer John Obi Mikel Trabzon'da

İstanbul Havalimanı’nda 1 Ton 217 Kilogram Pangolin Pulu Ele Geçirildi

SPOR GÜNDEMİ

Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a
Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda gülle atmada dünya rekoru kıran kaptan Ali Topaloğlu tüm madalyaları Erdoğan’a armağan etmek istiyor.

Kartal Marcelo için pusuda
Kartal Marcelo için pusuda

Kartal Marcelo için pusuda

Eski stoperi Marcelo’nun Lyon ile yaşadığı sorunu yakından takip eden Beşiktaş, şartların oluşmasını bekliyor.

Konoplyanka sesleri
Konoplyanka sesleri

Konoplyanka sesleri

29 yaşındaki Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile haziran ayından itaberen yapılan temaslarda sona gelindi. Schalke ile ise bonservis konusunda görüşmeler sürüyor. Son nokta koyulmak üzere...Kısa süre içinde açıklama yapılacak...

Deniz Türüç transferinde son dakika şoku
Deniz Türüç transferinde son dakika şoku

Deniz Türüç transferinde son dakika şoku

Cimbom, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.

Beşiktaş'a bir iyi bir de kötü haber!
Beşiktaş'a bir iyi bir de kötü haber!

Beşiktaş'a bir iyi bir de kötü haber!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a bir iyi bir de kötü haber geldi. Martins-İndi ile anlaşma noktasına varan Siyah-Beyazlılar, Stoke City’nin çark etmesiyle sarsıldı. Ancak iyi haber Fransa’dan geldi.

Ali Koç transferi bitirmek için gitti!
Ali Koç transferi bitirmek için gitti!

Ali Koç transferi bitirmek için gitti!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luiz Gustavo için kulübüyle pazarlık masasına oturdu.

Yeniden Bas Dost
Yeniden Bas Dost

Yeniden Bas Dost

FENERBAHÇE’NİN geçmiş transfer dönemlerindeki gözdesi Bas Dost, tekrar gündeme geldi. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.