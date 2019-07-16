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İlle de Gustavo

İlle de Gustavo

Fransa’da bulunan Comolli, Marsilya’dan Gustavo’yu getirmek için çalışıyor. Brezilyalı orta saha için hem satın alma hem de kiralama formülü masada. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN Sportif Direktörü Damien Comolli, Luiz Gustavo için kulübü Marsilya ile sıkı pazarlık yapıyor. Mukavelesi 2021’de bitecek 31 yaşındaki solak ön liberonun tapusunu almak öncelik. Ancak Fransız ekibinin, Fenerbahçe’nin durumunu aşacak şartlarda diretmesi halinde ise kiralama formülü devreye girecek. Sarı-Lacivertliler, özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yoğun ısrarıyla Gustavo’da gaza basmış durumda. Orta sahada defansif bölgede başarılı olan Gustavo, sol bek ve stoperde de tercih ediliyor. 40 kez Brezilya Milli Takımı’nın da formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu, üst düzey maçların stresini kaldırmakta da başarılı. Gustavo, sırasıyla Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya için mücadele etti. Gustavo için şimdiye dek ödenen bonservis bedelinin tutarı 45 milyon euro.

SON BOMBA DOUGLAS

İNGİLİZLER, Manchester City’de şans bulması zayıf gözüken 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero Douglas Luiz’in, Sarı-Lacivertliler’e gidebileceğini yazıyor. Brezilya U23’ün de kaptanı olan Douglas Luiz, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Girona’da, oyun tecrübesini zenginleştirdi.

KJAER ‘4’ iSTEDi

SEVILLA’NIN ayrılığa zorladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer’in, 4 milyon euro maaş istediği iddia edildi. Fenerbahçe’nin, eski futbolcusu için bu maaşı ödemesi şimdilik hayal gibi duruyor. Önümüzdeki  günlerde Kjaer konusu da netleşecek.

ViTOR HUGO OLUMSUZ

28 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo, İtalyan ekibinde kalmak istiyor. Fiorentina’da düşünülmediği iddia edilen Hugo için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın, kiralık teklifi olduğu ayyuka çıkmıştı. Beşiktaş cephesinin, Hugo’da ısrarcı olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇETİN SAVAŞ

FENERBAHÇE ve Galatasaray, Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin’i transfer etmek için yeniden karşı karşıya geliyor. İki kulüp, son olarak Vedat Muriç’te savaşa tutuşmuştu. Başkent ekibi ile 3 yıl daha mukavelesi olan Mert Çetin için iki kulübün de teklif yaptığı belirtildi.

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