İlkay Gündoğan'da koronavirüs tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.
Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanlara ekim ayında başlaması bekleniyor.
İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.
Futbolculuğundaki ustalığı yönetim kısmına da taşıyan Emre Belözoğlu arka arkaya imzalarla şimdiden sezona damga vurdu.
Fenerbahçe'nin rekor bedelle Lazio'ya sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.
Trasfer dönemi kapanmadan orta saha takviyesi yapabileceği konuşulan Galatasaray'da Sami Khedira isminin gündeme geldiği belirtildi.
Uğurcan Çakır'a son teklif Fransa'dan geldi. Rennes, 24 yaşındaki eldiven için 12 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifini sundu.
Al-Duhail ile yollarını ayıran, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan tecrübeli golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine transfer olmak üzere.
Fenerbahçeli taraftarların hayali olan Mesut Özil'in Acun Ilıcalı ile arasındaki Türkiye diyalogu sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.