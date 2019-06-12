İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili konuştu: Manchester City ile görüşeceğiz

"Bu yaz Dortmund'a geri dönecek misin?" sorusunu yanıtlayan İlkay, "Dortmund'dan kimseyle konuşmadım. Böyle bir ilgi var mı bilmiyorum. Benimle konuşan olmadı" ifadelerini kullandı.

"KULÜP KALMAMI İSTİYOR"

Manchester City'de kalmak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan, "Manchester City ile sözleşme yenilemek için görüşeceğiz. Elbette sözleşme uzatmak isterim. Buradan ayrılmak istediğimi kesinlikle söyleyemem. Kulüp de kalmamı istiyor" şeklinde konuştu.

Premier Lig ekibiyle 2020'de sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 50 maçta 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

(Sporx)