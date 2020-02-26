İlk yarı Napoli, ikinci yarı Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk ayağında San Paolo'da karşı karşıya gelen Napoli ve Barcelona, 90 dakikanın sonunda 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

İtalya'da sayıları her geçen gün artmaya devam eden Coronavirüs vakaları nedeniyle tedirgin olan futbolseverlerin aldığı bireysel sağlık önlemleri maça damgasını vurdu.

30. dakikada Piotr Zielinski'nin sağ kanattan ceza sahası yayının sol çaprazına çevirdiği topu kontrol eden Dries Mertens, uzak köşeye gönderdiği enfes plaseyle rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Bu gol hem Mertens'in Napoli forması altında 121. golü olarak kayıtlara geçerken, hem de kulüp tarihinin en golcü futbolcuları sıralamasında Marek Hamsik'in rekorunu egale etmesini sağladı.

57. dakikada Sergio Busquets'in ara pasıyla rakip ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Nelson Semedo'nun kale önüne çevirdiği topu tamamlayan Antoine Griezmann skoru dengeledi.

Bu golle Griezmann, Şubat 2017’de Atletico Madrid formasıyla çıktığı Bayer Leverkusen deplasmanından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi dış saha mücadelesinde rakip fileleri havalandırmış oldu.

89. dakikada Piotr Zielinski'ye yaptığı sert müdahalenin ardından rakibi ve maçın hakemiyle girdiği tartışmaların akabinde Arturo Vidal, peş peşe iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip Barcelona, deplasman golü avantajını cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Çeyrek finale yükselen takımı belirleyecek eşleşmede rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü saat 23:00'da Camp Nou'da oynanacak.