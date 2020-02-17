İlk şutları tutamıyor

AKŞAM
Genç file bekçisi, bu sezon kalesine atılan ilk şutların %85’ini tutamadı ve gol oldu. Karius’ta bu oran %78... Muslera’nın ise kalesine atılan ilk şutlar yeme oranı %10... Altay bu sezon 26 kez topu ağlarında gördü.
BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.
FENERBAHÇE’YE sezon başında katılan Altay Bayındır, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Jailson, F.Bahçe’yi ateşe attı.
Ankaragücü yenilgisi Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Ersun Yanal’la görüşecek. Derbi son şansı.
TRABZONSPOR, Erzurum’a giderken Numan Kaya, oyunculara sadece ‘el sallamak’ için takım otobüsünü tam bir saat bekledi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
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