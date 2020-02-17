İlk şutları tutamıyor

FENERBAHÇE’YE sezon başında katılan Altay Bayındır, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

AKŞAM

Genç file bekçisi, bu sezon kalesine atılan ilk şutların %85’ini tutamadı ve gol oldu. Karius’ta bu oran %78... Muslera’nın ise kalesine atılan ilk şutlar yeme oranı %10... Altay bu sezon 26 kez topu ağlarında gördü.