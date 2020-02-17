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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:00
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:41

İlk şutları tutamıyor

İlk şutları tutamıyor

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FENERBAHÇE’YE sezon başında katılan Altay Bayındır, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

AKŞAM

Genç file bekçisi, bu sezon kalesine atılan ilk şutların %85’ini tutamadı ve gol oldu. Karius’ta bu oran %78... Muslera’nın ise kalesine atılan ilk şutlar yeme oranı %10... Altay bu sezon 26 kez topu ağlarında gördü.

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