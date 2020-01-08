İlk idmanına çıkan Marcelo Saracchi tam not aldı

Galatasaray'ın yeni sol beki, ilk idmanda hazır görüntüsüyle dikkat çekti. Marcelo Saracchi, kendisine yapılan hız ve kondisyon testlerinden de geçti.

Yaz döneminde kadroya katılan pek çok oyuncu hazır gelmediği için sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez direkt katkı sağlayacak isimler üzerinden ilerliyor. Marcelo Saracchi de bunlardan biri. Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiralanan 21 yaşındaki sol bek, Florya’da hazır görüntüsüyle dikkat çekti. Kilo fazlası olmayan Saracchi, kendisine uygulanan kondisyon ve hız testlerinden de geçti.

Sarı-Kırmızılı takımın İtalyan kondisyoneri Bartali’nin, Saracchi’nin değerlerinden çok memnun olduğu öğrenilirken, genç sol bek görev verilmesi halinde ikinci yarının ilk karşılaşmasında oynayabilecek seviyede. Teknik heyet, Uruguaylı futbolcunun uyum sürecini de bir an önce aşacağı görüşünde.

(Fanatik)