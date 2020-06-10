İlk finalist Leverkusen

Völklingen’deki Hermann-Neuberger Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, transferleri bir bir patlatıyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-kanarya, bir futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı genç futbolcu Bilal Budak için 200 bin TL ödeyecek.
Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.
Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.
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