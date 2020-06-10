İlk finalist Leverkusen

SPOR GÜNDEMİ

İşte Arda Turan'ın yeni takımı! İşte Arda Turan'ın yeni takımı! Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha! Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha! Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, transferleri bir bir patlatıyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-kanarya, bir futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı genç futbolcu Bilal Budak için 200 bin TL ödeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.

Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu Stoperde bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i gündemine aldı.

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır yorumu Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır yorumu Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, Paris Saint-Germain Academy Turkey'in sorularını yanıtladı. Reçber, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır için, "Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak" dedi.