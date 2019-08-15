İlk bakışta farkedilmedi... İstanbul'daki maçta büyük hata!

Chelsea’nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho’nun forması alay konusu oldu. İtalyan futbolcunun ismi, formaya ‘Jorghino’ şeklinde yazıldı. Bu durum sosyal medya üzerinde birçok futbolseverin yüzünü güldürdü.
'SARBİ' VAKASI
Benzer bir hata Galatasaray'da da yaşanmıştı. Tarihler 3 Mart 2004'ü gösterdiğinde sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası'nda İspanyol temsilcisi Villareal'e konuk olmuş, bu maçı 3-0'lık skorla kaybetmişti. Bu mücadelede Sabri'nin formasının arkasında ismi 'Sarbi' olarak yazılmıştı. Bu durum spor kamuoyunda çok konuşulan olaylar arasına girmişti.
(Fanatik)
Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinde, İtalyan futbolcu Jorginho'nun formasında yazım hatası yapıldı. İstanbul'daki dev maçta yapılan bu hata sosyal medyada alay konusu oldu.
Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya taraftar girdi. Güvenlik güçlerinin sahadan çıkarttığı kişinin Youtuber olduğu ortaya çıktı.
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