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aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 07:29
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 07:35

İlk bakışta farkedilmedi... İstanbul'daki maçta büyük hata!

İlk bakışta farkedilmedi... İstanbul'daki maçta büyük hata!

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Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinde, İtalyan futbolcu Jorginho'nun formasında yazım hatası yapıldı. İstanbul'daki dev maçta yapılan bu hata sosyal medyada alay konusu oldu.

Chelsea’nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho’nun forması alay konusu oldu. İtalyan futbolcunun ismi, formaya ‘Jorghino’ şeklinde yazıldı. Bu durum sosyal medya üzerinde birçok futbolseverin yüzünü güldürdü.

'SARBİ' VAKASI

Benzer bir hata Galatasaray'da da yaşanmıştı. Tarihler 3 Mart 2004'ü gösterdiğinde sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası'nda İspanyol temsilcisi Villareal'e konuk olmuş, bu maçı 3-0'lık skorla kaybetmişti. Bu mücadelede Sabri'nin formasının arkasında ismi 'Sarbi' olarak yazılmıştı. Bu durum spor kamuoyunda çok konuşulan olaylar arasına girmişti.

(Fanatik)

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SPOR GÜNDEMİ

İlk bakışta farkedilmedi... İstanbul'daki maçta büyük hata!
İlk bakışta farkedilmedi... İstanbul'daki maçta büyük hata!

İlk bakışta farkedilmedi... İstanbul'daki maçta büyük hata!

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinde, İtalyan futbolcu Jorginho'nun formasında yazım hatası yapıldı. İstanbul'daki dev maçta yapılan bu hata sosyal medyada alay konusu oldu.

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