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  3. İlhan Parlak: İnandık ve 1 puanı aldık

İlhan Parlak: İnandık ve 1 puanı aldık

İlhan Parlak: İnandık ve 1 puanı aldık

Ankaragücü'nün golcüsü İlhan Parlak, penaltıdan 1 gol attığı ve 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

87'de penaltıdan ağları sarstıktan sonra bir gol daha bulacaklarına inandıklarını söyleyen İlhan, "Gerçekten son haftalarda istediğimiz performansı sergileyemiyorduk. Bu tip maçlar geri dönüş maçı olabilirdi, biz de bu düşünceyle maça çıktık. İlk yarıda güzel kontra ataklar yakaladık ama final paslarını yapamadık. 2. yarıda hiç beklemediğimiz şekilde yan toptan gol yedik. İnancımızı kaybetmedik, penaltı kaznadık. Penaltıda içten gelen bir şeydi belki, 2-2'yi yakalarız ümidiyle çevirebiliriz, neden olmasın diye düşünüp topu koşarak filelerden aldık. İnşallah bu bizim için bir geri dönüş maçı olur" ifadelerini kullandı.


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