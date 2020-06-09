İlhan Palut, Trabzonspor maçının kadrosunu ve planını belirledi

Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması nedeniyle eli güçlenen Palut'un kaleyi her zamanki gibi kaptan Beto'ya teslim edeceği, savunma dörtlüsünü ise Gassama, Titi, Alpaslan ve Berkan'dan oluşturacağı vurgulandı. Orta sahadaki düzeni de bozmayacak genç teknik adamın Castro, Soner ve Napoleoni üçlüsünü sahaya süreceği, ileri uçta ise Serdar, Halil ve Wilczek'le gol arayacağı kaydedildi.
"TOP HAKİMİYETİ BİZDE KALSIN"
Taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak Göztepe'de İlhan Palut'un oyuncularından top hakimiyetinin kendilerinde kalmasını istediği ifade edilirken, Trabzonspor'un etkili ayaklarına da önlemler alacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yönetimin başlattığı, 'Seni yalnız bırakmadık' uygulamasına yoğun ilgi gösterdi. Futbolseverler lisanslı formalarını Göz-Göz mağazalarına bırakarak, formaların Trabzonspor maçında Gürsel Aksel Stadı tribünlerinde yer alması için harekete geçti. Pandemi nedeniyle statta dezenfekte işlemlerinin de yoğun bir şekilde sürdüğü, soyunma ve hakem odalarının, yedek kulübelerinin, duşların, protokol ve basın tribününün temizlendiği belirtildi.
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