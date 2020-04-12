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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 10:27
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 10:27

İlhan Palut: Koronavirüs öze dönüşü kaçınılmaz kılacak

İlhan Palut: Koronavirüs öze dönüşü kaçınılmaz kılacak

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından futbol ekonomisinde yaşanacak daralmadan dolayı, kulüplerde de öze dönüşün olacağını bildirdi.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinin futbolun ekonomik boyutuna olası etkilerine değindi.

Kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gelirlerinin daralacağını kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Kulüpler yüksek ücretli transferler yaparken çok zorlanacak, belki gerçekleştiremeyecek. Türk futboluna baktığımızda, ekonomik yapı ya tam dengede ya da gerçekten eksiye giden bir durumdaydı. Sonuçta TFF'nin getirdiği harcama limitleri oldu. Futbol ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır."

Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirterek, "Teknik adamların 'Mutlaka bu oyuncuyu istiyorum', 'Bu oyuncu olmazsa olmaz' gibi söylemleri çok da gerçekçi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Mevcut kadroyla en iyi takımı ortaya çıkarmak için daha çok efor harcayacaklarını vurgulayan Palut, "Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Takımımızın gelişimi için daha çok kafa yoracağız. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Gerçekte ne olacağını kestirmek çok zor ve net hatlar çizmek kolay değil. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde, kendimizi geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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