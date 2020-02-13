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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 13:27
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 13:32

İlhan Palut: 'Hedefimiz ligde üst sıralara tutunmak'

İlhan Palut: 'Hedefimiz ligde üst sıralara tutunmak'

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İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ligde üst sıralarda kalmayı hedeflediklerini belirtti.

İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor müsabakasının hava koşullarından dolayı ertelenmesinin ardından, ara vermeden İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Ligde hiçbir ekibin özellikle kendi sahasında puan kaybı yaşamak istemediğini kaydeden Palut, İttifak Holding Konyaspor maçının da zor geçeceğini dile getirdi.

Palut, rakiplerinde göreve gelen teknik direktör Bülent Korkmaz'a başarılar dileyerek, "Yeni bir enerjiyle başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Onun için hazırlıklarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ÜST SIRALARA TUTUNMAK"

Ligde 7 takımın üst grupta yer aldığını, kendilerinin de 8. ekip olmak istediğini kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Lig ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Son 10 haftaya girilmeden önceki 3-4 maç gerçekten her takımın konum alacağı karşılaşmalar. Biz de bu süreci iyi sonuçlarla geçip, üst tarafa tutunmak istiyoruz. Ondan sonra ne kadar yukarı gidebiliriz, son 10 haftaya girilirken bunun kararını vereceğiz ama Göztepe olarak yukarı bakmak istiyoruz. Bunun için de iyi sonuçlar alıp, alt gruptan tamamen kopmak gerekiyor. Bu yolda her maç bizim için bir test, bir fırsat olacak."

Palut, sakatlığı bulunan Andre Poko ile cezalı Beto'nun İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi

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