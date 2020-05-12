İlhan Palut, eski öğrencileri Selim Ilgaz ve Hüseyin Caner Bağ'ı Göztepe'ye getiriyor

Gelecek sezon bütçeyi çok fazla sarsmadan takviye yapmayı planlayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, eski takımı Hatayspor'dan öğrencileri Selim Ilgaz ve Hüseyin Caner Bağ'ı sarı-kırmızılılara kazandırmak için harekete geçti. Palut'un iki oyuncunun transferi edilmesi için Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği bildirildi.
Kendi döneminde Hatayspor'da düzenli olarak oynattığı Selim ve Caner'den çok iyi verim alan İlhan Palut'un yine 1. Lig ve 2. Lig'den birçok oyuncuyu listesine aldığı vurgulandı. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki Caner, Yeşilılgaz takımında futbola başlayıp Zeytinburnuspor, Sivasspor, Bağcılarspor, Yeni Malatyaspor, Nazilli Belediyespor ve Hatayspor'da oynadı. Caner gibi orta sahada forma giyen 25 yaşındaki Selim ise Fransa’nın Sochaux ekibinde kariyerine başlangıç yaptı. Türkiye'de Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Selim, son 4 sezonu Hatayspor'da geçirdi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Beşiktaş'ta bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in transferde akıbeti merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe yönetiminin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile nikah tazelemeyi düşünmesi taraftarların büyük bir kısmını isyan ettirdi.