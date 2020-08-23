İlhan Palut en az 7 transfer daha yapacaklarını söyledi

Fener teklif yükseltiyor! Mandzukic ile kıran kırana pazarlık

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, son olarak Al Duhail forması giyen ve şu an boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic için oyuncuyla pazarlıklara başladı. Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki forvete 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ederken, Mandzukic kapıyı 8 milyon eurodan açtı. İkili arasında pazarlıklar kıran kırana sürüyor.