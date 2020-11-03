İlhan Palut depremin takım üzerindeki etkilerini silmeye çalışıyor

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de teknik ekip ve oyuncuların deprem nedeniyle moralsiz oldukları gözlendi. Teknik direktör İlhan Palut'un futbolcularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve takımı motive etmeye çalıştığı bildirildi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren stoper Alpaslan ve orta saha Napoleoni'nin Erzurumspor karşılaşmasında büyük ihtimalle oynayamayacağı ifade edildi. Göztepe ile Erzurumspor, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe rakibine deplasmanda 2-1, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ise 1-0 yenildi. O sezon Göztepe son anda kümede kalırken, Erzurumspor ise Süper Lig'e veda etmişti.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.